Homem que estuprou filha em Sinop é condenado a 12 anos de prisão

A justiça da 2ª Vara Criminal condenou um homem por ter estuprado, por diversas vezes, a filha biológica de 14 anos, em uma residência, localizada na rua União do Norte, no bairro Daury Riva. A sentença é de 12 anos de prisão em regime fechado. O acusado está presp desde a data da denúncia, feita em março do ano passado para a Polícia Civil, por uma pessoa que não quis se identificar.

O homem foi condenado por conjunção carnal “mediante violência ou grave ameaça” e teve a pena aumentada em razão do crime ter sido cometido contra uma pessoa da própria família. De acordo com a decisão da juíza da 2ª Vara Criminal, Débora Roberta Pain Caldas (foto), o condenado deverá permanecer preso até o trânsito em julgado da sentença, “para aplicação da lei penal” e por tratar-se de “situação de reiteração criminosa, pois foi condenado pela prática do crime em continuidade delitiva”.

Uma fonte da Polícia Civil informou, ao Só Notícias, que a vítima contou que os estupros ocorreram diversas vezes e começaram antes dos 14 anos. Outros detalhes não foram divulgados como forma de preservar a identidade da vítima. O homem ainda pode recorrer da decisão.

Fonte: Só Notícias.

