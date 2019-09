Homem que estuprou menina de 10 anos em Goiás é preso pela PRF em Santa Maria do Pará

(Foto:Reprodução)-Estuprador estava foragido desde agosto, quando cometeu o crime

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem condenado por estupro de uma criança que se encontrava na condição de foragido do sistema penal. A prisão ocorreu nesta terça-feira (24), por volta das 8h45, após ordem de parada a um ônibus que saiu de Belém em direção a São Luis, capital maranhense. O homem foi detido durante abordagem na altura do km-102 da rodovia BR-316, município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense.

Como é de costume durante uma abordagem, foi realizada a consulta no banco de dados utilizado pela PRF, onde os policiais constataram que havia um mandado de prisão em desfavor de um dos passageiros, que viajava de Belém para o município Ipixuna do Pará.

O mandado foi expedido em 02 de agosto 2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo crime de estupro de vulnerável. Quando o processo foi aberto, o acusado morava em Aparecida de Goiânia, com sua companheira e enteada, de apenas dez anos. A criança havia ficado em casa sozinha com o criminoso, enquanto a mãe trabalhava e, ao chegar em sua residência, encontrou a filha toda ensanguentada. Após o ocorrido, o acusado não foi mais encontrado na cidade.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...