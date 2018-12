Homem que fingia ser policial é preso em Redenção, no Pará

Criminoso realizava falsas blitz na cidade para apreender veículos e depois vendê-los pela internet. Polícia Civil acredita que policiais militares da corporação do município participavam do esquema.

Falso PM é preso em Redenção

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (18) um homem que se passava por policial militar em Redenção, no sudeste do Pará. Com ele foram apreendidas motos, uniforme e algemas.

De acordo com a polícia, o criminoso se passava por policial para realizar falsas blitz no município. Durante a ação, o falso policial realizava apreensões de veículos, que depois os vendiam pela internet. Ele foi preso, prestou depoimento na delegacia e foi solto ao pagar fiança no valor de um salário mínimo.

Segundo o delegado do caso, o falso policial contava com ajuda de policias militares da corporação de Redenção para dar apoio às falsas operações. A denúncia foi feita para a Corregedoria da Polícia Militar, que investiga o caso.

