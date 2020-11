Homem que fingia ser policial militar é preso com arma de fogo ilegal em Castanhal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito junto com o material apreendido foram apresentados na delegacia do município, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A PM informou que o homem levou a equipe policial até a casa dele, onde foram apreendidas uma pistola e oito munições. No carro do suspeito, os policiais encontraram um carregador de arma com duas munições intactas.

De acordo com a PM, em uma confusão no bairro Jaderlândia, o suspeito teria dito que era policial e estava armado. Testemunhas acionaram equipes da Polícia, que partiram em diligência até o local e encontraram o suspeito.

O suspeito foi preso em flagrante por falsidade ideológica. Um homem que fingia ser policial militar foi preso, neste domingo (15), por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica em Castanhal, no nordeste do Pará.

Materiais apreendidos com suspeito que se passava por policial militar em Castanhal —( Foto: Polícia Militar do Pará)

You May Also Like