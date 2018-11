Homem que mandou matar ex-namorada em Santa Izabel é preso no Paraguai

Diego Sá é apontado por participação no assassinato da empresária Kalícia Almeida, em setembro

(Foto: Reprodução Whatsapp) – Na noite de quinta (8) a polícia nacional do Paraguai prendeu Diego Sá Guimarães da Silva, de 32 anos, procurado pela Justiça brasileira por ser apontado como o mandante da morte de sua ex-namorada, a empresária Kalícia Driene dos Santos Almeida – assassinada a tiros no município de Santa Izabel do Pará, em setembro passado.

O carro em que a vítima estava foi alvejado nas primeiras horas da manhã de 18/9, enquanto Kalícia se deslocava , para um compromisso de trabalho, de Santa Izabel para Santo Antônio do Tauá, com um colega, que também foi baleado.

A TIROS

De acordo com Jefferson Pereira Reis, que estava no carro junto com Kalícia, um veículo se aproximou dos dois e o carona efetuou vários disparos. Sete tiros atingiram o carro, e a jovem baleada e morreu no local.

Jefferson levou um tiro no braço esquerdo, foi atendido no Hospital de Santa Izabel e sobreviveu.

No mesmo dia, horas após o crime, um suspeito de ser um dos atiradores foi preso em Santa Izabel do Pará e confessou o crime. Rodolfo de Oliveira Monteiro teria dito que recebeu a quantia de 1.200 reais para matar a empresária, a mando de Diego Sá, que inclusive estava no veículo usado pelo atirador no momento do ataque.

Os dois foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, em razão aos ferimentos em Jefferson.

ROTA PARAGUAIA

Ontem, Diego foi preso na imediações da cidade de Lago de la República. A operação ficou a cargo de agentes do “Departamento de Investigación de Delitos”, que montaram vigilância no local após uma fonte denunciar a presença do homem procurado na cidade.

Após a detenção de Diego, os policiais paraguaios entraram em contato com Polícia brasileira, informando a captura do homem. Segundo a Polícia Civil, o delegado de Santa Izabel está aguardando um retorno da Polícia Federal, que está auxiliando em relação à identificação oficial do homem e sua extradição para o Brasil.



