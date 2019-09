Homem que mandou matar vice-prefeito de cidade de Pernambuco é preso em São Félix do Xingu

(Foto:Reprodução)-Ricardo era primo da vítima e encomendou a morte do político em setembro de 2014

Uma caçada que havia acabado de completar cinco anos terminou com prisão de Ricardo César da Costa, homem acusado de ser o mandante do assassinato de Marco Antônio Bezerra da Costa, vice-prefeito do município de Cumaru, no Pernambuco, morto a tiros na cidade de Caruaru, no mesmo Estado nordestino. Ricardo foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva, na noite desta terça-feira (10), em São Félix do Xingu, sudeste paraense.

A prisão do acusado, que é primo do homem que mandou matar, foi cumprida com apoio da Superintendência de São Félix do Xingu e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da Polícia Civil. Após matar o vice-prefeito de Cumaru, cidade do agreste pernambucano, o foragido passou a viver em São Félix do Xingu, onde usava o nome falso de Franklin Júnior Ferreira.

À época do crime, foram presos um jovem de 24 anos, um de 23 e um homem de 26, além de um policial militar de 28 anos, que era lotado no batalhão de Belo Jardim, outra cidade do Pernambuco, e teria efetuado os disparos que mataram o político. Uma sexta pessoa suspeita de participação no crime morreu em um acidente antes de ser encontrado pela polícia.

Ainda nas investigações, o nome de “Ricardo do Pará” surgiu como mandante do crime. O motivo do assassinato seria uma disputa financeira e de terras entre o vice-prefeito e o primo. Agora, Ricardo segue à disposição da Justiça.

