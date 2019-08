Homem que matou a filha de 7 meses no Dia dos Pais em MT mandou áudio para ex antes do crime: ‘Me perdoa’

(Foto:Reprodução G1 MT)- No áudio, disponibilizado pela família, Diogo Morais Justino, de 23 anos, fala diretamente para a ex-mulher, com quem foi casado por cerca de quatro anos.

Homem mandou áudios para a ex-mulher antes de matar a filha de 7 meses

O homem que matou a filha de 7 meses no Dia dos Pais, comemorado no domingo (11), em Sapezal, a 473 km de Cuiabá, mandou áudios para a ex-mulher, mãe da vítima, momentos antes do crime. Diogo Morais Justino, de 23 anos, tentou suicídio após o crime, mas foi socorrido e preso depois de ter alta.

No áudio, disponibilizado pela família, Diogo fala diretamente para a ex-mulher, com quem foi casado por cerca de quatro anos. O casal havia se separado recentemente.

A mulher, porém, havia autorizado que ele passasse o fim de semana com a filha.

“Falei que você ia se arrepender pro resto da sua vida. Eu avisei. Amo muito a minha filha e não quero viver sem ela”, diz em um dos áudios. Em seguida, ele se despede e pede perdão pelo crime.

O crime

A Polícia Militar encontrou a criança morta sobre o peito do pai. Uma chave de fenda estava ao lado dos dois. Os investigadores também encontraram duas facas molhadas e uma esponja suja de sangue.

Interrogado, o Diogo disse que a mãe da menina tinha saído de casa há três dias e deixado a filha com ele. O casal teria voltado a se falar no domingo, mas após a conversa o suspeito conta que resolveu matar a filha por não entrar em acordo com a mãe da criança.

O pai, segundo a polícia, tem histórico de problemas psiquiátricos, o que pode ter sido uma das motivações do crime.

Segundo a Polícia Civil, Diogo precisou ser escoltado para não ser agredido por moradores.

