Homem que pilotava motocicleta esportiva morre após acidente na BR-163 em MT

Reinaldo morava em Sinop. As causas do acidente serão investigadas.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, no carro de passeio estavam três pessoas que não se machucaram e assinaram o termo de recusa de atendimento.

O acidente foi entre uma moto de alta cilindrada com placas de Sinop e um carro de passeio com placas de Cuiabá.

