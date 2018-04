Homem que tinha mandado de prisão aberto foi preso pela PRF

Caio Cássio Marques da Silva foi conduzido para a delegacia da Policia Civil em Dom Eliseu

Divulgação/PRF – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de ontem (02), um homem que estava com o mandado de prisão em aberto pela Justiça. A fiscalização foi no km 19 da rodovia BR 010, município de Dom Eliseu, sudeste paraense.

O homem estava a bordo de um ônibus interestadual e, ao verificarem a documentação de Caio Cássio Marques da Silva, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido em nome dele. Em posse dele, ainda foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, que declarou ser de consumo próprio.

Diante das informações obtidas, foi cumprido o mandado de prisão com o acusado encaminhado ileso para Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu.

Por: Portal ORM, com informações da PRF

