Homem que usava máscaras de seriado é recapturado pela Policia Militar em Belém

(Foto: Reprodução )- Foi preso na noite deste sábado, 9, um homem acusado de cometer vários homicídios em Belém e Região Metropolitana. A Polícia Militar apresentou na Seccional da Pedreira, Reinaldo da Silva Cardoso, vulgo Pitu, que foi encontrado em uma festa no Conjunto CDP, em Belém. Os policiais chegaram até o Reinaldo após denúncias de que ele estaria armado em uma festa. Em seguida, os militares seguiram até o local informado e confirmaram as informações repassadas de forma anônima. Considerado um criminoso de altíssima periculosidade, “Pitu” volta para a penitenciária onde segue cumprindo a pena. Fonte:Roma News

