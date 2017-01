Homem reage a assalto e é baleado dentro de ônibus no Rio

De acordo com informações do Extra, o homem, que não foi identificado pela polícia ainda, estava em um coletivo que vinha de Magé, na Baixada Fluminense, e, possivelmente, reagiu a um assalto. O estado de saúde da vítima também não foi divulgado.

O homem, que não foi identificado pela polícia ainda, estava em um coletivo que vinha de Magé, na Baixada Fluminense Uma homem foi baleado dentro de um ônibus, na manhã desta quinta-feira (19), próximo à Rodoviária Novo Rio, Zona Portuária do Rio. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no centro da cidade.

