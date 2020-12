Homem relata momento de desespero ao salvar sogra que foi arrastada por cobra em Alta Floresta

Por Olhar Direto 24/12/2020 – 16:03 hs Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima disse que estaria dando alimento aos peixes da represa no momento do ataque e que estaria dentro da água, que batia na altura do joelho, quando teria sido puxada por um animal que ela acredita ser cobra.

Sérgio conta que o resgate não foi fácil. “Quando eu desci ela estava segurando num barranco com capim e a cobra puxando. Puxava para um lado e a cobra arrastava ela. Puxei com tudo e ela ficou sentada na beira da represa. Chamei o bombeiro que buscou ela nas costas”, contou.

