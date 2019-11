Homem saca arma durante abordagem e é morto pela PM em Parauapebas

(Foto:Reprodução)- Um outro comparsa do homem baleado conseguiu fugir

Um homem, que segue sem identificação, foi morto na primeira hora da madrugada desta terça-feira (19) em Parauapebas, sudeste paraense, após ter reagido á uma abordagem da Polícia Militar. Segundo informações do 23º Batalhão (BPM), o homem foi ferido e morreu no hospital, enquanto um outro comparsa dele conseguiu fugir.

Era pouco depois de meia-noite quando uma guarnição do 23º Batalhão (BPM) avistou dois homens suspeitos em uma motocicleta modelo Honda Biz, rosa, em uma rua do bairro Jardim Canadá, perto de uma ocupação irregular chamada Morro do Chapéu. Segundo os PMs, ao abordarem a dupla, o homem que estava na garupa da motocicleta, sacou uma arma de fogo em direção à guarnição.

Os PMs contam que precisaram atirar para evitar serem feridos, atingindo o homem armado. Ele foi ferido com três tiros e, depois de caído no chão, foi levado pelos policiais ao Hospital Municipal de Parauapebas, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu um tempo depois.

O homem que pilotava a moto conseguiu fugir correndo durante o tiroteio. Com o homem que foi morto, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com numeração raspada e com 4 munições. A PM encontrou também três papelotes de crack com o suspeito baleado.

A motocicleta que foi abandonada pelo suspeito que fugiu foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde segue apreendida. No bagageiro, os policiais encontraram documentos de outras pessoas, o que leva a crer que foram produtos roubados pela dupla. Até o momento, o corpo segue sem identificação no IML

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...