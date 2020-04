Homem se fantasia de Morte para ‘expulsar’ idosos da rua; assista!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A intenção é evitar, que principalmente idosos, continuam frequentando as ruas do município durante a quarentena decretada pelo governo do estado para evitar novos contágios de covid-19

Na imagem é possível ver uma pessoa carregando uma foice de brinquedo em uma das mãos. Ele se aproxima de uma idosa, que está com uma máscara no rosto, e faz sinal para que ela vá embora.

