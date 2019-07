Homem se nega a fazer sexo e leva facada no peito

(Foto:Reprodução)-Homem foi encontrado com um ferimento por faca ()

Mulher ao ser presa admite crime e alega que vítima disse preferir homens

Um homem levou uma facada no peito de uma mulher, e teve que fugir para não morrer. A autora do golpe, após ser detida, disse aos policiais o motivo da fúria: a vítima recusou ceder às suas investidas sexuais e disse que preferia sexo com homens.

A suspeita, de 26 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (8), em Patos de Minas (MG). A vítima tem 48 anos e, segundo o boletim de ocorrência, foi encontrada com um ferimento por faca no lado esquerdo do peito, por volta das 3h50 desta segunda-feira. Uma ambulância do SAMU levou o homem para o hospital regional.

O homem contou à PM que ele a mulher discutiram e ela, em dado momento, desferiu o golpe de faca. Ele afirmou ter fugido para evitar novos ataques.

A mulher confessou o crime, segundo a polícia, e disse que o homem havia negado manter relações sexuais com ela. Além disso, afirmou que preferia homens, deixando-a “furiosa”.

O caso foi registrado como lesão corporal leve na Delegacia de Polícia de Patos de Minas, para onde a presa foi levada. A Polícia Civil de MG informou que ela foi posteriormente encaminhada para o Juizado Especial Criminal

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...