Homem se passa por cliente, rouba loja e obriga funcionária a ficar nua e fazer sexo oral

Pouco depois, o criminoso voltou armado e anunciou o assalto. O bandido perguntou se a proprietária estava no local e trancou a vítima no banheiro.

(Foto Ilustrativa Divulgação) -Um homem se passou por cliente roubou e obrigou uma funcionária de uma loja de roupa a fazer sexo oral nele, no bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá. O caso aconteceu na segunda-feira (06), no período da manhã.

