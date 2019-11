Homem se recusa a pagar passagem em ônibus e com faca, faz ameaças a cobrador em Santarém

Caso aconteceu no domingo (17) em um ônibus que faz linha para a Praia do Maracanã. Homem foi levado para a delegacia e vai responder por ameaça.

Homem foi levado para delegacia de polícia civil — Foto: Geovane Brito/G1

Um caso inusitado aconteceu no domingo (17) em um ônibus, em Santarém, oeste do Pará. Um passageiro ao passar pela catraca informou ao cobrador que não tinha dinheiro, por isso, não iria pagar a passagem. O homem usou uma faca para ameaçar o cobrador e acabou sendo detido e levado para a delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu em um transporte coletivo que faz linha para a Praia do Maracanã. O homem discutiu com o cobrador que não deixou o passageiro passar pela catraca sem pagar a passagem.

A polícia foi acionada e o homem armado com uma faca foi detido. Ele foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado. O homem vai responder em liberdade por ameaça.

Por G1 Santarém — PA

18/11/2019 11h54

