Homem sobrevive a tiro de espingarda no rosto no MT

Uma tentativa de suicídio foi registrada no município de Paranaíta no início noite desta quarta-feira (09). Com um disparo de arma de fogo na cabeça, um homem de 50 anos foi socorrido e encaminhado às pressas ao Pronto Socorro do Hospital Regional em Alta Floresta.

De acordo com as informações repassadas após discussão com a esposa, o morador da Cohab em posse de uma espingarda calibre 20 desferiu um disparo, que atingiu o seu rosto.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional com fraturas na face, mas consciente. Passou por procedimentos cirúrgicos, está sedado e passará por uma tomografia, em seguida deverá ser encaminhado a Capital.



Por Nortão Noticias

