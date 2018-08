Homem sofre fratura exposta em acidente entre moto e D-20

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, identificado apenas pelas iniciais E.C.L, seguia na moto Honda po trafegando pela Av. Orival Prazeres, sentido centro, quando no cruzamento com a Av. Pará, colidiu com a caminhoneta D-20 que não respeitou o pare do preferencial. O condutor da D-20 não foi identificado para a imprensa. (Foto:Reprodução)



Com a colisão, os veículos tiveram poucos danos materiais. Porém, de acordo com os registros do HMNP,e video gravado por testemunhas e veículados nas redes sociais o condutor da Honda Pop sofreu fratura exposta na perna esquerda e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o Hospital Municipal.

Em contato com o Hospital, foi informado que a vítima de 40 anos passou por cirurgia e devido a fratura, permanecerá internado em observação médica,podendo ser transferido para Santarém.

Por:Central de Informações Cultura FM / Reportagem Paulo Monteiro

