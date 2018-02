Homem sofre tentativa de homicídio com golpes de facão no Crepurizinho

AGU/PM foi informada pelo SGT. PM. LEAL comandante do PPD do Sudário que o Nacional (Francinaldo Miranda da Silva), de 32 anos de idade tentou contra a vida do nacional (REGIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS), de posse de facão desferiu um golpe profundo nas costas da vítima, que também foi atingido na perna.

Esse fato aconteceu no garimpo do (Pau D`Arco), e que o acusado evadiu-se do local e foi capturado aqui na comunidade de Crepurizinho pelos: CB. PM JOHNNY e CB. PM LAUDENIR.

A vítima foi levada para a comunidade de Crepurizao para fazer os primeiros socorros. Após ter sido detido neste PPD o autor do crime esta sendo conduzido pelo 3. SGT. PM CORREA para a delegacia civil de Itaituba para ser tomada as devidas providências legais.

Fonte: Junior Ribeiro e PM/Crepurizinho/Sgt. Leal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...