Homem sofre tentativa de homicídio, em Moraes Almeida, Pará.

Segundo informações, o acusado estaria em uma moto Bros de cor vermelha, trajando um moletom na cor preta e seguiu sentido Pimental, onde reside. Com essas informações, foram feitas diligências a fim de encontrá-lo, mas sem êxito até o momento. A vítima foi socorrida por plantonista do posto de saúde local e encaminhada para o hospital de novo progresso.

De imediato, a polícia fez diligências até o local e encontrou a vítima, que foi identificada como Wagner de Oliveira Sousa, de 37 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio e se encontrava com ferimento provocado por arma de fogo, sendo um tiro no rosto e outro no braço.

