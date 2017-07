Homem suspeito de cometer três estupros é preso no Paraná

O suspeito foi autuado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e roubo

Um homem de 29 anos foi preso em Colombo, no Paraná, suspeito de cometer três estupros, sendo um de vulnerável. A Polícia Civil do Alto Maracanã realizou a prisão na manhã de quarta-feira (26). O homem foi localizado em uma residência no bairro Guaraituba, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Criminal do município.

O rapaz é investigado pela prática de três estupros ocorridos no ano de 2013, também no bairro Guaraituba, contra jovens de 12, 14 e 15 anos. A análise do material genético comprovou a autoria do crime.

De acordo com investigações, o homem agia da mesma forma, esperando o momento exato em que as vítimas estavam sozinhas para abordá-las. As jovens eram arrastadas até o carro do homem – um Gol branco – onde eram levadas para uma região afastada e estupradas. Em um dos casos o homem chegou a roubar pertences de uma das vítimas.

INVESTIGAÇÃO

As investigações chegaram até o suspeito depois que uma das vítimas viu o agressor na rua, meses depois do crime. O homem perseguiu e ameaçou a vítima, que conseguiu fugir, mas visualizou a placa do veículo do suspeito e informou a polícia sobre o fato.

A equipe policial iniciou uma sequência de investigações que resultaram na sua identificação. O material genético do homem foi recolhido para análise e em confronto com o material colhido das vítimas, o resultado deu positivo.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o suspeito foi autuado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e roubo.

