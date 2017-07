Homem suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso em Belém

Suspeito estava no local de trabalho quando foi preso, no bairro de Nazaré. Crime foi denunciado pelos pais da criança após notarem mudanças no comportamento do filho.

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, em Belém. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil, ele estava no local de trabalho, no bairro de Nazaré, quando foi preso.

A Polícia informou que o crime ocorreu no bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci, e foi denunciado pelo pais da criança após notarem mudanças no comportamento do filho. A vítima relatou os abusos, que foram comprovados em exame pericial.

O caso foi registrado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). Segundo a delegada Joseangela Santos, o suspeito foi preso na última terça (18) e confessou o crime. Ele vai permanecer recolhido à disposição da Justiça.

