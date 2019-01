Homem suspeito de estuprar criança de sete anos é preso em Breu Branco

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar uma criança de sete anos, em Breu Branco, sudeste do Pará. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão decretado pela Justiça, na segunda-feira (7). Ele foi encontrado em uma área de mata próximo da rodovia Transcametá.

De acordo com a Polícia Civil, ele também é suspeito de ter abusado sexualmente de outras vítimas e de espancar uma outra criança de nove anos.

“Ele foi o responsável pelo estupro de uma criança de apenas sete anos, na zona rural do Breu Branco, bem como do espancamento do seu irmão de nove anos”, afirma o delegado Marcos André Araújo, titular de Breu Branco.

O mandado de prisão é resultado de investigações iniciadas em outubro de 2018. Ainda no ano passado, a equipe policial localizou o suspeito, mas ele conseguiu escapar. Após ser preso, ele foi entregue ao Sistema Penitenciário para ficar à disposição da Justiça

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por G1 PA — Belém

