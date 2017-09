Homem tatuado é detido ao se masturbar para mulher e criança

Fonte: DOL com informações do G1. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Felipe foi autuado pelo artigo 233 do Código Penal (prática de ato obsceno em local público) e também no artigo 218-A (prática de ato libidinoso diante de menor de idade). O homem pode ter uma pena de até cinco anos de reclusão.

Segundo detalhes da polícia, agentes do Garra conseguiram prender Felipe, que tentava fugir do local, ao entrar em um ônibus, próximo a uma praça.

You May Also Like