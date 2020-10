Homem tem a cabeça esmagada e mão decepada em Santarém

(Foto:Reprodução) – Vítima foi assassinada dentro de sua casa

O corpo de Jedson Mota Fernandes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa no chamado Beco da Paz, em Santarém, município do Baixo Amazonas paraense. Segundo informações da TV Tapajós, o homem tinha várias perfurações pelo corpo e teve a cabeça esmagada por um pedaço de uma pesada tora de madeira, além de ter perdido uma das mãos.

A casa onde Jedson foi achado sem vida fica no bairro Área Verde. onde o homem morava sozinho. Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima também teve uma das mãos decepadas, com o corpo sendo achado com vários golpes de terçado. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios de Santarém, segue as investigações para descobrir a motivação do crime e os autores de um homicídio tão violento. Três suspeitos estão sendo procurados pela polícia, que já tem a identificação deles.

Jedson já havia cumprido pena em presídio, respondendo a processos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de violência doméstica, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O corpo de Jedson foi removido pela Unidade Regional de Santarém do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Por:O Liberal

