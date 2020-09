Homem tem casa invadida e é assassinado a tiros em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações da Polícia, Cláudio Josias da Cunha Azevedo era vulgarmente conhecido como Bitoca. O principal suspeito do crime é Alan Sousa da Costa, que teria ameaçado Bagatinha de morte no dia anterior.

De acordo com informações, os criminosos foram até o local à procura de Tiago da Cunha Azevedo, vulgo “Bagatinha”, já conhecido por vários crimes em Santarém. No entanto, ao chegarem à residência acabaram executando Cláudio Josias, o irmão de Bagatinha.

