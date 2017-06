Homem tem moto roubada enquanto fazia caminhada no Parque de Santarém

A vítima se dirigiu à 16ª Seccional de Polícia Civil onde registrou o crime. Um inquérito será aberto para investigar o caso. A polícia faz buscas aos suspeitos e pede que a população informe as autoridades policiais quem souber de qualquer informação que contribua para as investigações e localização dos suspeitos e da motocicleta.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi ao Parque da cidade como de costume, para a prática de atividades físicas. Ele estacionou o veículo e foi fazer a caminhada, na área interna do Parque. Ao retornar ao local onde havia estacionado a moto, percebeu que esta havia sido roubada.

Um homem teve a moto roubada enquanto fazia caminhada no Parque de Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (28). O caso foi registrado e a polícia faz buscas ao suspeito, assim como o veículo.

