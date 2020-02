Homem tem testículos cortados durante tentativa de homicídio em MS

Facão usado para cortar os testículos da vítima. Foto: Polícia Civil/Divulgação

Caso foi em Água Clara, na sexta-feira (7). Homem e mulher confessaram o crime.

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (07), em Água Clara, a 179 quilômetros de Campo Grande – MS, um casal que tentou matar um homem de 54 anos de maneira brutal. O homem de 28 anos e a mulher de 36 cortaram os testículos dele e deram uma tijolada na cabeça.

A polícia recebeu denúncia sobre a venda de uma arma de fogo em um posto de gasolina e foi ao local. Lá, os policiais se depararam com o casal e encontraram, dentro de uma mochila, um revólver artesanal tipo garrucha calibre 36.

O casal então confessou que tinham pego a arma de um homem e tentado matá-lo cortando os testículos dele, com tijoladas na cabeça e ainda com chutes, socos e joelhadas.

O casal falou o endereço da vítima e no local os policiais se depararam com manchas de sangue na rua, no quintal, em objetos e no bloco de tijolo usado no crime.

O casal foi então preso e, com ajuda de vizinhos, os policiais descobriram que o homem havia sido levado para o hospital da cidade.

O suspeito disse à polícia que cortou os testículos do homem porque ele teria se insinuado para a namorada dela. A mulher presa já respondia em liberdade por latrocínio a um idoso e também por outra agressão.

O casal foi autuado por tentativa de homicídio, mas se for verificado que os suspeitos roubaram objetos da vítima, eles responderão por latrocínio tentado.

