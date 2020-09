Homem tenta despachar jiboia de 1,5 m pelos Correios

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal R7

“Os Correios trabalham em parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de drogas e demais itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente e são capazes de identificar qualquer postagem cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto proibido e/ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações policias começam por apreensões realizadas pela fiscalização dos Correios. Neste caso, após a verificação por raio x, o objeto foi retido e o IBAMA foi acionado para realizar a apreensão. Por se tratar de assunto relacionado à segurança, os órgãos competentes devem ser acionados”, diz a nota da empresa.

O Batalhão de Policiamento Ambiental foi acionado e recolheu o animal, que foi levado ao Instituto do Meio Ambiente (IMA). Em nota, o Correios informou que os órgãos de segurança sempre são acionados quando a fiscalização detecta conteúdo que esteja em desacordo com a legislação.

