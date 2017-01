Homem tenta fazer a travessia de rio e morre afogado no interior de Mato Grosso

Mais um afogamento foi registrado na cidade de Cáceres, a 250 km de Cuiabá na tarde desta sexta-feira, 27. A vítima trata-se de Gilmar Tomichá da Silva, de 31 anos. A tragédia foi registrada na localidade conhecida como ‘Baía do Malheiros’. O rapaz teria sofrido com câimbras segundos antes de se afogar.

You May Also Like