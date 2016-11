Homem tenta fugir da polícia, cai da moto e sofre traumatismo craniano

A Polícia recebeu uma denúncia anônima que o suspeito estava circulando pela região . Após isso, passou a monitorar os passos do suspeito. Ao ser abordado pela equipe de policiais, o suspeito apresentou sinais de embriaguez, acelerou o veículo, perdeu o controle da moto e sofreu o acidente. Uma equipe do Samu foi acionada e realizou os primeiros socorros. O suspeito foi transferido na manhã desta terça-feira (29) para o Pronto Socorro Municipal (PSM) de Santarém. Foram apreendidos a motocicleta utilizada na fuga, um aparelho celular, a arma e os cartuchos descarregados.

Um homem, suspeito de tráfico de drogas caiu da motocicleta ao passar por um buraco e sofreu traumatismo craniano, na noite de segunda-feira (28), no município de Monte Alegre, oeste do Pará. Segundo a polícia, ele estava sendo procurado e sofreu o acidente ao tentar fugir de uma blitz. O criminoso estava em alta velocidade, com o farol apagado e portava uma pistola 380.

