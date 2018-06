Homem tenta fugir, mas acaba entalado em buraco de ar-condicionado da delegacia de Óbidos

(Foto: G1) – O fato ocorreu sábado (9). O indivíduo foi capturado e vai responder pelo crime de violência doméstica.

Homem fica preso ao tentar fugir de delegacia, em Óbidos, no oeste do Pará

Um homem ficou entalado ao tentar escapar pelo buraco do ar-condicionado da delegacia de Polícia Civil em Óbidos, no oeste do Pará, na tarde de sábado (9). Ele ficou com metade do corpo do lado de fora e outra do lado de dentro do prédio. Os policiais conseguiram retirá-lo.

Segundo o delegado Thiago Mendes, o indivíduo foi preso em flagrante após cometer crime de violência doméstica. Enquanto esperava em uma sala para ser ouvido pelo escrivão, ele retirou o ar-condicionado do local e tentou escapar pelo buraco, mas ficou engatado. No momento em que o escrivão chegou para ouvir o suspeito, encontrou o homem com metade do corpo para fora da sala.

O indivíduo foi autuado e está preso por conta do crime de violência doméstica, e não por tentar fugir, já que tentar escapar não é crime. De acordo com o delegado, o indivíduo já responde a três processos pela prática de furto e agora deverá responder por violência doméstica.

