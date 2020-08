Homem tenta matar ex-mulher a facadas no interior do Pará

Mulher foi golpeada nos braços, mãos e abdômen. | Foto:Divulgação

Uma mulher foi agredida a facadas no bairro Bairro Betânia, no município de Parauapebas, no sudeste paraense. O suspeito do crime é o ex-companheiro, identificado como Izael Pereira dos Santos, de 29 anos. As informações são do portal Correio de Carajás.

Segundo Zildane Silva Santos, de 35 anos, ela precisou travar uma verdadeira luta para sobreviver. A vítima conta que foi surpreendida pelo agressor que “pulou em cima de mim, já me furando”. Ela caiu no chão e continuou a ser golpeada pelo ex nos braços, nas mãos e no abdômen.

A vítima relembra que enquanto era agredida, o ex-companheiro “dizia que eu tinha acabado com a vida dele e que aquilo era só um aviso”.

Zildane conta que conseguiu arrancar a faca das mãos do agressor e “jogar para longe”. A vítima ficou ensanguentada no chão, enquanto Izael fugiu. Ela foi socorrida por um vizinho, que a levou ao hospital, onde ficou por nove dias internada e passou por uma cirurgia após ter o estômago perfurado.

O relacionamento entre ela e o agressor durou cinco anos. Há dois, eles já não estavam mais juntos. Segundo Zildane, a relação era marcada por ciúmes. Ainda de acordo com a vítima, há pouco mais de um mês antes da agressão, Izael a procurou pedindo para reatar, alegando que havia mudado. A tentativa de homicídio teria sido motivada pela recusa da vítima.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o crime foi realizado na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

