Homem tenta matar prostituta com tampa de descarga de sanitário

(Foto:Vaso sanitário com tampa )- Um homem identificado como Diego Nunes Santa, de apenas 18 anos, foi preso na madrugada deste domingo (16), acusado de tentar matar uma garota de programa em uma casa noturna em Manaus, no Amazonas.

A Polícia Civil ficou sabendo do caso durante uma operação integrada em todas as zonas da cidade, quando uma equipe foi enviada ao local após um jovem ter batido na garota dentro do banheiro, usando a tampa de uma descarga de vaso sanitário.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O jovem foi preso e encaminhado a delegacia local para procedimentos cabíveis.

(Com informações do Portal do Holanda)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...