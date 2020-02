Homem tenta proteger irmã de marido e é morto no Pará

(Foto: Reprodução Papo Carajás) – Um crime brutal marcou a noite do domingo (23) de carnaval na cidade de Parauapebas, sudeste paraense: um homem identificado como Rafael Alves Dias, de 36 anos, foi morto a tiros de espingarda pelo próprio cunhado, Josivane Dias Lopes, 29 anos. Uma das versões para o crime é de que Rafael tentou proteger a irmã e por isso foi morto.

De acordo com informações do portal Papo Carajás, Rafael Alves era irmão de Anaele Alves da Silva. A mulher é casada com Josivane e, certa vez, foi agredida com um tapa no rosto pelo companheiro.

Segundo relato de Anaele, o irmão dela ficou sabendo da agressão e foi tirar satisfação com Josivane. Os dois discutiram em um bar, mas o crime foi cometido na residência de Anaele e Josivane.

“O meu marido me deu um tapa na cara faz tempo, daí meu irmão ficou sabendo e eles começaram a discutir sobre isso. Percebi a discussão deles quando a gente ainda estava no bar e perguntei, mas eles afirmaram que não era nada. O meu marido saiu do bar e disse que eu esperasse ele por lá, porém meu irmão pediu para irmos embora pra casa. Perto de casa, eu vi o Josivane e ele disse que eu era muito covarde. Foi quando eu subi na garupa da moto e perto de casa ele ordenou que eu descesse, se não iria me matar”, relatou Anaele ao portal Papo Carajás.

Segundo a mulher, após a ameaça, ela desceu a moto e correu para a residência do casal, onde o irmão dela arrumava a bolsa.

“Perguntei a ele o que era aquilo e ele disse que ia embora. Depois de muita insistência da minha parte, ele respondeu que o Josivane o havia ameaçado de morte também. Depois, o meu marido apareceu com uma espingarda e disparou um tiro, que pegou no meu irmão. Acho que meu irmão tentou me proteger, desconfio que o tiro era pra mim”, lamentou a mulher.

Ao assassinar o irmão da esposa, Josivane fugiu.

Com informações do portal Papo Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...