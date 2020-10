Homem tenta resgatar veículo apreendido e acaba preso no Pará

O dono do veículo possuía um mandado de prisão em aberto (Foto:Reprodução)

Délio tinha um mandado de prisão em aberto, expedido em 2019 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou a condutora de uma motocicleta, na noite da última quarta-feira (7), na BR-230, na entrada do bairro Marabá Pioneira, em Marabá, e verificou que havia um mandado de prisão contra Délio Tortola de Oliveira, proprietário do veículo.

Diante da informação, os agentes solicitaram a presença de Délio para socorrer a irmã, e ao chegar no local, ele acabou recebendo voz de prisão.

Segundo a PRF, Délio tinha um mandado de prisão em aberto, expedido em 2019 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul para onde será transferido ao sistema penitenciário do sul do Brasil, onde deve cumprir pena pelo crime cometido.

De acordo com amigos, Délio era proprietário de uma oficina mecânica e também revendia peças próximo ao condomínio Geraldo Veloso, bairro Belo Horizonte, em Marabá. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática de associação criminosa, praticado por quadrilha ou bando, previsto no Art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Conduzido para a 21ª Seccional Urbana de Marabá, Délio está custodiado e aguarda o Poder Judiciário para os demais trâmites legais.

Autor: Com informações/ Debate Carajás/sexta-feira, 09/10/2020, 09:30 – Atualizado em 09/10/2020, 09:30 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...