Homem tenta roubar moto em pátio da PRF no interior do PA, mas é denunciado por cães

Suspeito estava saindo com uma moto furtada do local, mas latidos de cães chamaram atenção de agentes. O homem foi identificado e levado para a delegacia (Foto:Reprodução)

Um homem foi preso na madrugada do último domingo (23) ao tentar roubar uma motocicleta do pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Altamira, sudoeste do Pará. De acordo com a PRF, o crime foi alertado por cães, que latiram insistentemente no momento do furto. O homem foi identificado e levado para a delegacia

Segundo aos agentes, o homem entrou no pátio da PRF, que fica na BR-230, pegou a motocicleta e empurrou para fora do local. No meio do caminho, os cachorros começaram a latir, o que chamou a atenção dos seguranças do pátio.

Nesse momento, o homem abandonou o veículo e se escondeu atrás de carros que estavam no pátio. Em seguida, ele foi localizado pelos policiais rodoviários e levado para a delegacia.

Por G1 PA — Belém

