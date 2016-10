Homem tenta vender bebê de 1 mês na internet por R$ 17,6 mil

De acordo com o anúncio, a criança chamada Maria vive na cidade alemã de Duisburg.

A polícia alemã está investigando relatos de uma menina de um mês de idade que teria sido posta à venda no site de compras eBay por R$ 17,6 mil (5 mil euros).

De acordo com o anúncio, a criança — chamada Maria — vive na cidade de Duisburg, no estado da Renânia do Norte, no oeste da Alemanha.

O vendedor incluiu fotos do bebê de cabelos escuros vestindo diversas roupas no anúncio, que foi intitulado como “Criança, 40 dias de idade chamada Maria. Para venda”.

Porta-voz do eBay, Pierre Du Bois disse que a empresa informou a polícia assim que tomou conhecimento do assunto.

Ainda não está claro se o vendedor realmente queria ganhar dinheiro com o bebê, ou se era apenas uma piada de mau gosto.

Do R7

(Com infomações do The Mirror)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...