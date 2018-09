Homem tentar matar esposa com 3 tiros e comete suicídio em Anapu

Mulher está internada em Altamira após ser ferida no ombro, braço e barriga; ele se matou atirando contra a cabeça

(Foto: Reprodução) -Um homem cometeu suicídio logo após tentar tirar a vida da própria esposa em Anapu, sudoeste paraense, na última segunda-feira (10). Mesmo após ser ferida com três tiros, a mulher sobreviveu à tentativa de feminicídio e encontra-se internada, enquanto Antônio José Cândido, de 56 anos, se matou logo depois de atirar contra a companheira, pensando ter tido sucesso em matá-la.

Segundo o capitão Reis, responsável pelo comando da Polícia Militar no município, o caso foi no bairro São Luís, na tarde de segunda-feira. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram o homem já morto, com um tiro na cabeça e a pistola na mão, e a mulher no chão, gravemente ferida. Luciana Machado da Silva, de 34 anos, foi atingida por tiros de uma pistola na barriga, ombro e em um dos braços. Ela foi imediatamente encaminhada ao Hospital Municipal de Anapu para receber os primeiros socorros e, no outro dia, transferida para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira.

A Polícia Civil de Anapu foi informada sobre o caso e foi até a casa do casal, onde realizou os procedimentos cabíveis e deu inicio às investigações. O Instituto Médico Legal (IML) de Altamira foi ao local para remover o corpo de Antônio e ajudar a periciar a cena do crime.

Por: Portal ORM 13 de Setembro de 2018 às 13:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...