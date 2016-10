Homem trai esposa e é denunciado por papagaio

Uma esposa descobriu a traição do marido com a empregada doméstica de uma forma inusitada. Ele foi “denunciado” pelo papagaio. O animal reproduzia os diálogos apaixonados do casal de amantes para a mulher traída. O caso aconteceu na província de Hawalli, no Kuwait. As informações foram publicadas no portal Último Segundo.

A mulher já desconfiava da traição do marido há algumas semanas. A suspeita aumentou quando ela percebeu que o marido ficava nervoso quando ela chegava mais cedo do trabalho sem avisá-lo.

A mulher traída ficou ainda mais desconfiada quando o papagaio começou reproduzir frases de amor. O problema é que, segundo ela, o marido não a tratava de maneira carinhosa há algum tempo, o que reforçou as suspeitas de que algo etava errado.

Com isso, a esposa chegou à conclusão de que a amante era a empregada doméstica, que ficava em casa com o marido enquanto ela trabalhava.

No Kuwait, o adultério é crime, passível de reclusão. Com isso, a esposa chegou a chamar a polícia para denunciar o caso. Porém, a justiça sinalizou que o papagaio não poderia ser aceito como prova do crime.

(Com informações do portal Último Segundo)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

