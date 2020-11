Homem vai à delegacia se queixar, mas acaba preso por homicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do Portal Zé Dudu

Conhecido no mundo do crime como Satã e membro de uma das facções criminosas em Parauapebas, Danilo compareceu à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, acompanhado de seu advogado para registrar Boletim de Ocorrência a respeito de abordagens por parte de Policiais Militares.

