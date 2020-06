Homem vai aos estúdios Globo com faca atrás de Renata Vasconcellos

Homem invade sede de Jornalismo da TV Globo armado com faca (Foto:Coluna Leo Dias)

Uma jornalista chegou a ser feita refém pelo homem

Uma jornalista foi feita refém, na tarde desta quarta-feira (10) na sede do Jornalismo da TV Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. O homem invadiu o local armado e falava que queria falar com a Renata Vasconcellos.

Segundo relatos de funcionários, o homem invadiu o local armado com uma faca e segurando uma bíblia e exigia falar com a apresentadora do Jonal Nacional. de acordo com a coluna do Leo Dias, Ali Kamel, Diretor Geral de Jornalismo da Rede Globo, chegou a negociar com o criminoso, mas o homem foi imobilizado e neutralizado.

O homem, ainda não identificado, pulou as catracas de acesso da TV Globo e fez uma repórter refém.

Um homem invadiu a @RedeGlobo na tarde desta quarta-feira (10/06) e mantém uma repórter refém, conforme uma fonte informou ao Metrópoles. A polícia foi acionada e tenta negociar com o suspeito #Metrópoles pic.twitter.com/sdJwAOQBaC — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 10, 2020

