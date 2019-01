Homenagem! Professora é enterrada em caixão coberto por desenhos feitos por seus alunos

A professora inglesa Sue East, de 58 anos, não resistiu a uma batalha contra o câncer e faleceu em dezembro. Durante seu enterro, recebeu uma homenagem de centenas de alunos e ex-alunos. Ela foi enterrada em um caixão coberto por diversos desenhos feitos por crianças e adultos para quem ensinou durante seus anos trabalhando como professora primária.

Segundo o site Daily Mail, os alunos consideravam Sue extremamente gentil e cuidadosa. Mais de 700 pessoas foram à igreja local para se despedir.

Do hospital, a professora escreveu uma carta aos alunos avisando que não voltaria para classe. O texto dizia: “vou morrer em breve, mas muito obrigada pela alegria e amizade. E, nunca se esqueçam, há sempre um pouco de pó mágico em todas as situações, até nas mesmas difíceis”.

18 de janeiro de 2019

