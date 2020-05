Homenagens aos profissionais de saúde do Metropolitano marcam o Dia do Trabalhador

Para evidenciar a importância dos profissionais de saúde que trabalham na unidade, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) promoveu uma homenagem aos colaboradores nesta sexta-feira (01/05) em alusão ao Dia Internacional do Trabalhador.

Equipes assistenciais, administrativo e profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao novo coronavírus receberam mensagens de motivação e valorização que foram entregues, junto a um bolo, para cada profissional, atendendo as medidas de prevenção e segurança da unidade para para evitar aglomerações.

“Receber esta homenagem é de suma importância e principalmente de diretores, humanização e projetos sociais do HMUE. No momento em que o mundo está passando percebemos o quanto nós da área da saúde somos essenciais para as pessoas. Saber que temos pessoas em nosso convívio profissional que está olhando por nós, tendo um cuidado conosco, é ter a certeza de que vamos conseguir vencer essa batalha juntos como um grande time “, destaca Welligthon Munhoz, coordenador de enfermagem do HMUE, unidade do Governo do Estado e gerenciado pela Pró-Saúde.

Para resgatar as memórias de ações desenvolvidas na unidade e atividades que os profissionais fazem no dia a dia do hospital, um mural com fotografias foi montado na recepção da unidade. As fotos expostas relevam momentos de alegria, união, celebrações, trabalho em equipe, e capacitações durante toda a jornada de trabalho.

“Queremos motivar nossos profissionais resgatando histórias vividas dentro da unidade para lembrá-los da sua importância no atendimento à saúde da população. E oferecer essa homenagem como uma forma de cuidado e acolhimento neste momento de pandemia”, Roberta Cardins, coordenadora de projetos Sociais.

Uma “Arvore de Esperança” foi montada no corredor da ala de isolamento para pacientes com Covid-19, com frases motivacionais e de apoio para os profissionais. As mensagens trazem orações, palavra de motivação e votos de agradecimento. A valorização do colaborador e o acolhimento já fazem parte da Política Institucional de Humanização do HMUE, sendo destacadas na capacitação, datas especiais, treinamentos e cursos desses profissionais.

“A atendimento humanizado é parte importante das nossas ações, e esse acolhimento tem sido constante. São profissionais que diariamente estão salvando vidas e dedicando seu tempo, mostrando seu trabalho e pensando no próximo. Queremos motivar e exaltar esses profissionais”, destaca Natália Failache, coordenadora de Humanização.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensora gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Por:Ascom Pró-Saúde

