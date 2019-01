Homens armados invadem terras indígenas: ‘Agora é Bolsonaro presidente’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Posseiros armados invadiram terras indígenas em Rondônia dizendo que “agora Bolsonaro é presidente”. A ação criminosa motivou a ida do presidente da Funai, Franklimberg de Freitas, ao local para apurar as ameaças. Os suspeitos, segundo os índios, atiraram para intimidar as vítimas dos povos Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau.

