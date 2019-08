Homens com farda do Exército matam cadeirante no Pará

Segundo a vizinhança, não havia nada que desabonasse a conduta da vítima e por isso muitos não entenderam o que pode ter ocorrido (Foto:| Via/WhatsApp)

Um jovem cadeirante, identificado como Natanael, de 23 anos, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (8), no bairro Quilômetro Sete, na cidade de Marabá, sudeste paraense.

De acordo com testemunhas, os dois executores estavam em uma motocicleta e usavam jaquetas nas cores utilizadas pelo Exército Brasileiro.

Segundo policiais militares, os moradores relataram ter ouvido pelo menos seis disparos de arma de fogo. A motocicleta usada pelos executores era de cor preta.

Os moradores ainda afirmaram que Natanael era uma pessoa de boa índole e que desconhecem qualquer tipo de envolvimento da vítima com práticas ilícitas.

