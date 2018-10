Homens da força nacional chegam a Itaituba para dar apoio ao ICMBio contra o desmatamento

Um grande grupo de soldados da força nacional chegou em Itaituba na tarde desta segunda-feira (29). A ação é um cumprimento a portaria publicada na última quinta-feira (25) no Diário Oficial da União que garantiu o envio de apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na região de Itaituba.(Foto:Reprodução)

Leia Também:Equipes do Ibama e Chico Mendes sofrem novos ataques

:Portaria no Diário Oficial garante o envio da Força Nacional em apoio ao ICMbio no Pará

*TENSÃO-PM suspende temporariamente apoio às ações do ICMBio no Pará após denúncias de ameaças

O pedido partiu do ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, após ataques a equipes de fiscalização do ICMBio que atuavam em uma operação contra o desmatamento na Floresta Nacional de Itaituba 2.

Segundo o Ministério, a medida vale por seis meses, o número de homens enviados na operação não foi informado.

Na última terça-feira (23), o Comando Geral da Polícia Militar decidiu suspender temporariamente o apoio às ações de fiscalização do instituto. De acordo com a PM, a suspensão foi para ‘prevenir possíveis novos distúrbios onde estavam sendo realizadas as ações do ICMbio. A PM mencionou a ”insatisfação de colonos” e ”o risco à integridade física de policiais e fiscais”.

Na quarta-feira (24), o ICMBio informou que também suspendeu as ações de fiscalização na região até que seja restabelecido o apoio policial para garantir segurança dos agentes de fiscalização. Mas, na versão do Ministério do Meio Ambiente, as operações da equipes continuaram.

Na sexta-feira (19), moradores tentaram impedir uma operação do ICMbio na Floresta Nacional de Itaituba. Segundo o ICMbio, manifestantes bloquearam pontes e atiraram pro alto pra intimidar os fiscais, que só conseguiram deixar a floresta sob escolta policial.

A região é uma das que mais foram desmatadas na Amazônia nos últimos anos. No local, o ICMbio é responsável por fiscalizar 12 unidades de conservação, áreas protegidas que somam 9 milhões de hectares de floresta.

Fonte: Portal Giro com informações do G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...