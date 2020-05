Homens em motocicleta matam uma pessoa e deixam outra ferida em Redenção

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi registrado na Superintendência Regional do Araguaia como homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado. A autoria do crime permanece desconhecida.

A vítima morta tinha perfurações na região do crânio e foi encaminhada para o hospital municipal para passar por exame pericial e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML). Já o sobrevivente apresentava perfurações na região dorsal e ficou internado no hospital de alta complexidade de Redenção.

Na unidade hospitalar, ele ainda conseguiu dar informações sobre os suspeitos de praticarem o crime. Segundo a vítima, foram dois homens, que usavam calças pretas coladas e estavam em uma motocicleta, modelo Honda Bros, de cor preta, que dispararam os tiros. Antes dos disparos, de acordo com o relato da vítima, eles emparelharam a motocicleta com os dois e um deles sacou a arma de fogo, tipo revólver, e efetuou os disparos.

Duas pessoas foram baleadas na madrugada desta sexta-feira (29) em Redenção. De acordo com o relatório da Polícia Civil, o crime aconteceu às 01h30, na avenida Bahia, próximo ao posto de saúde, e uma das vítimas, identificada como Sirlei Cirqueira Cavalcante, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

