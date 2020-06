Homens encapuzados resgatam adolescentes da unidade da Fasepa

O espaço possui quatro alas e tem capacidade para custodiar 88 adolescentes. Não há informações sobre quantos fugiram (Foto:Reprodução)

As informações preliminares dão conta de que um grupo de quatro homens armados e encapuzados invadiram e resgataram adolescentes da Unidade Socioeducativa (Uase), da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa), no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém (RMB), no início da tarde deste domingo (7). O espaço possui quatro alas e tem capacidade para custodiar 88 adolescentes.

A reportagem da redação integrada esteve na unidade em Benevides, localizada na PA-406, mas nenhum funcionário quis falar sobre o assunto. O resgate está confirmado, no entanto não há informação precisa sobre o número total de adolescentes internos no citado espaço nem sobre quantos teriam sido libertados. A Fundação também não se manifestou sobre o modus operandi da ação de resgate.

Por volta das 15h, agentes de segurança circulavam ao redor da Uase em busca de informações sobre a fuga dos jovens. A Fasepa informou que irá se pronunciar oficialmente por meio de nota ainda nesse domingo. No site da Agência Pará, o portal de notícias do governo estadual, há notícia informando a fuga de 12 adolescentes da Uase Benevides, em agosto de 2019.

Nesse episódio do ano passado, a fuga ocorreu no horário de almoço, quando dois socioeducandos renderam uma monitora com o uso de estoques (armas artesanais) e a obrigaram a abrir outras celas. Os 12 adolescentes fugiram abrindo um buraco no muro lateral da unidade.

Por:Redação Integrada

